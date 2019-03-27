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Украинские девушки-подростки массово задумываются о смене пола

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Гости, участники группы MARLEN - фронтвумен группы Янина Жеман, гитарист группы Сергей Карабут и барабанщик группы Михаил Рисованный - рассказали о культурных предпочтениях современных украинских подростков. По словам Сергея Карабута, много девочек-подростков, увлекающихся корейской и японской масскультурой, ассоциируют себя с противоположным полом и пытаются перевоплотиться в ребят, а некоторые из них серьезно задумывается над операциями по смене пола.

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