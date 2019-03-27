Частные кладбища и семейные склепы: чего не хватает украинцам после смерти

Частные кладбища и семейные склепы: чего не хватает украинцам после смерти81Читать материал на украинском
Поднимаем вопрос родословной и семейной истории. По нашим наблюдениям, большинство украинцев не имеют понятия об именах своих, не таких уж и далеких, предков. О том, где и при каких обстоятельствах умерли, и где находится их последнее земное пристанище. Что это: украинская традиция равнодушия или "достояние" коммунистической современности?
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