Частные кладбища и семейные склепы: чего не хватает украинцам после смерти

Поднимаем вопрос родословной и семейной истории. По нашим наблюдениям, большинство украинцев не имеют понятия об именах своих, не таких уж и далеких, предков. О том, где и при каких обстоятельствах умерли, и где находится их последнее земное пристанище. Что это: украинская традиция равнодушия или "достояние" коммунистической современности?

Слушаем ваши мысли в прямом эфире.

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