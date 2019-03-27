Вакарчук против голосования ''по приколу'': музыкант обратился к украинцам

Украинский музыкант, лидер группы "Океан Ельзи" и общественный деятель Святослав Вакарчук призвал всех украинцев принять участие в голосовании на выборах президента, которые пройдут 31 марта.

Он подчеркнул, что участие в избирательном процессе является гражданским долгом каждого. Видеозапись обращения опубликовали 27 марта на официальной странице Святослава Вакарчука в Facebook.

"Отказавшись от баллотирования на высший пост в государстве, я не отказываюсь от своей ответственности за судьбу страны. Я не собираюсь стоять в стороне. Я не имею права молчать", ‒ заявил музыкант и лидер мнений.

Вакарчук отметил, что будущее страны находится в руках украинский, поэтому нельзя оставаться равнодушными к выборам и игнорировать участие в голосовании.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!