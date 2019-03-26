Кто из всемирно известных рок-музыкантов испугался Майдана

Три звезды современной рок-музыки по разному отнеслись к событиям на Майдане в 2014 году. Стивен Тайлер, лидер грпуппы Aerosmith, который сегодня отмечает свое 71-летие, а также Depeche Mode - свои концерты отменили. Тогда как группа Thirty Seconds to Mars в полном составе прибыла в Киев, где дала 12 марта концерт, а Джерад Лето пришел на Майдан, где, меньше чем за месяц до этого, кипели революционные события 2014 года.

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