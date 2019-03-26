Первым стендап комиком СССР был Жванецкий: Андрей Шабанов

Первым стендап комиком СССР был Жванецкий: Андрей Шабанов90Читать материал на украинском
Украинский шоумен и телеведущий Андрей Шабанов рассказал, в чем отличие жанра эстрадного юмора, в котором выступают Евгений Петросян и Геннадий Хазанов, от авторского юмора, рассказываемого в монологе от первого лица, который получил свое название "стендап", что на слэнге американской мафии stand-up означало, что это нечто "проверенное", "верное" или "надёжное".
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