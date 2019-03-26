26 марта Поребрик News: Гиркин-Стрелков уличил во вранье экс-сотрудника СБУ сбежавшего в Россию

Один из первых главарей "ДНР" террорист Игорь Гиркин взорвался гневом из-за высказываний бывшего сотрудника СБУ, перебежчика и предателя Украины Василия Прозорова.

По его словам, все сказанное в нем является ложью. Соответствующее обращение появилось в "ВК".

Беглый украинский чекист дал интервью российским СМИ, где, в частности, сообщил о своей роли в спасении Стрелкова и Бородая от удара по ним "Точкой-У" по отелю "Ливерпуль" в Донецке, в котором, по словам Прозорова, находились Гиркин и Бородай. По всей видимости, предатель был не в курсе, что Гиркин в Донецке квартировал непосредственно в здании СБУ, отведенном под военный штаб террористов.

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