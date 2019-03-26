Отменившие статью за "незаконное обогащение" судьи задекларировали свои доходы

Судьи Конституционного суда, которые отменили наказание за незаконное обогащение чиновников, за 2018 год значительно увеличили свое состояние.

Так, согласно декларации, денежный актив судьи Михаила Гультая и его супруги с 2017-го вырос на 2 млн грн. "У супругов заметно возросла прибыль: оба получают основную зарплату от Конституционного суда, у Гультая она выросла на 1,8 миллиона гривен, у жены - на 169 тыс. Кроме того, семья начала получать проценты от банковских счетов, ведь раньше декларировала только наличные накопления", – говорится в материале на "Украинской правде".

Состояние семьи судьи Конституционного суда Михаила Запорожца за прошлый год также изменились. Его жена стала владелицей земельного участка в Киевской области стоимостью 228 тыс. грн и машины Nissan Leaf 2017. Расходов на это имущество семья не указала, как и подарков или наследства.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!