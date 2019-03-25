Символ СБУ: какую двухголовую рептилию поражает казак

25 марта 1992 Верховная Рада Украины приняла закон "О Службе безопасности Украины". Именно в этот день ежегодно, начиная с 2001-го, отмечается День Службы безопасности Украины. Праздник был учрежден указом президента Леонида Кучмы, учитывая заслуги СБУ в деле защиты государственного суверенитета Украины, конституционного строя, территориальной целостности, законных интересов государства, а также в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.

Памятник "Казак-победитель" был торжественно открыт 21 августа 2015 ко Дню Независимости Украины. Он располагается напротив здания СБУ, на улице Владимирская, 33. Автором памятника стала группа талантливых художников со всей Украины.

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