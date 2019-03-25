Зеленский опять проигнорировал телевизионный прямой эфир

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского уже как минимум во второй раз срывает договоренности с журналистами об интервью в прямом эфире.

На этот раз Зеленский, которого ранее уже упрекали в том, что он, раздавая журналистам обещания, избегает прямых эфиров, отказался от участия в программе "100 минут с Оксаной Соколовой" на телеканале ICTV за несколько минут до ее выхода в прямой эфир в воскресенье, 24 марта.

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