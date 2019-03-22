Допросы и санкции: Наливайченко сказал, кто в Украине ответит за вмешательство в выборы в США

Допросы и санкции: Наливайченко сказал, кто в Украине ответит за вмешательство в выборы в США156Читать материал на украинском
Кандидат в президенты Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что двухлетнее расследование, которое в США проводило ФБР и другие спецслужбы обнаружили то, что представители нынешней власти поддерживали одного из кандидатов в президенты США в 2016 году и вмешивались в избирательный процесс. По его словам, будут серьезные допросы и серьезные санкции.
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