Допросы и санкции: Наливайченко сказал, кто в Украине ответит за вмешательство в выборы в США

Кандидат в президенты Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко заявил, что двухлетнее расследование, которое в США проводило ФБР и другие спецслужбы обнаружили то, что представители нынешней власти поддерживали одного из кандидатов в президенты США в 2016 году и вмешивались в избирательный процесс. По его словам, будут серьезные допросы и серьезные санкции.

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