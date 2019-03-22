МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Скандалы нацотбора Евровидения: группа DILEMMA рассказала подробности

77Читать материал на украинском

Гости программы Бурчук Live рассказали о ряде скандалов и требований к участникам, которые не первый год сопровождают национальный отбор Евровидения. Они отметили, что ситуации взаимных обвинений и раздувания истерии вокруг конкурса, это нормальная практика, из-за которой, по словам артистов, им посоветовали не беспокоиться.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция

Новости

Все новости