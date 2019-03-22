Скандалы нацотбора Евровидения: группа DILEMMA рассказала подробности

Гости программы Бурчук Live рассказали о ряде скандалов и требований к участникам, которые не первый год сопровождают национальный отбор Евровидения. Они отметили, что ситуации взаимных обвинений и раздувания истерии вокруг конкурса, это нормальная практика, из-за которой, по словам артистов, им посоветовали не беспокоиться.

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