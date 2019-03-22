22 марта Поребрик News: что Медведчук и Бойко делали в Москве

Экс-регионал и кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук приехали в Москву и провели встречу с премьером России Дмитрием Медведевым и руководителем "Газпрома" Алексеем Миллером. Говорят, приехали в Москву, чтобы провести с премьером России "экономические переговоры".

Для полной картины в компании не хватает Виктора Януковича и Николая Азарова.

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