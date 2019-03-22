Зеленский-заступник: артист-комик и кандидат в президенты Украины требует ''не давить'' на русский язык

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский вступился за русский язык и призвал не давить на языки нацменьшинств. Свою позицию он высказал в интервью журналистам ведущих западных СМИ. Видео разговора было опубликовано на канале Зеленского в YouTube.

"Украинский язык - государственный язык. Страна и власть должны поддерживать и развивать русский язык и языки меньшинств. Не надо ущемлять их языки. Не надо притеснять русский язык", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинский язык замечательная, когда ей говорят грамотно.

"Все переходят на украинский язык с большим удовольствием. Все будет. Все разговаривать на украинском языке. У нас следующее поколение будет говорить все украинском", - подчеркнул Зеленский.

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