Здоровье Елены Берковой подорвали нездоровые увлечения

Известная российская порноактриса и гражданка Украины модель, певица, экс-участница проекта "Дом-2" Елена Беркова была экстренно госпитализирована 19 марта в одну из клиник Москвы.

Звезда фильмов "для взрослых", которой на прошлой неделе исполнилось 34 года, планировала устроить вечеринку в клуб-баре Сергея Жукова ( "Руки Вверх"), но ее планы могут оказаться под угрозой. Свидетели предположили, что организм Берковой не выдержал постоянных диет. Уточняется, что звезду подключили к капельнице и сделали несколько уколов.

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