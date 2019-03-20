Экология и энергонезависимость: Наливайченко рассказал о своем рецепту успеха для Украины

Кандидат в президенты Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко считает, что после преодоления коррупции и инвестирования в развитие украинского общества, его третьим по приоритетности шагом, на посту президента Украины, будет создание энергонезависимой страны, с наращиванием добычи собственной нефти, газа и увеличением производства электроэнергии. Однако, по его словам, это все должно происходить при соблюдении высоких стандартов экологии окружающей среды.

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