Всемирный день счастья: Наливайченко рассказал о самой счастливой нации на свете

Кандидат в президенты Украины, лидер движения "Справедливость" Валентин Наливайченко отметил, что украинцы должны быть счастливыми не один день в году, который определен официально в международных календарях, а 365 дней. Он напомнил, что по социологическим опросам, финны, самая счастливая нация на Земле, и рассказал на простых и показательных примерах, что делает их такими и считает, что украинцы могут стать не менее счастливыми.

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