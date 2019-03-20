"Секта Брежнева": кого советский генсек заразил вирусом через поцелуй

В брежневское время ходил такой анекдот.

Приезжает в Среднюю Азию Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев. Спускается по трапу самолета и обращается к местному партактиву: "Ассалям Алейкум, саксаулы!" А они ему отвечают, "Мы не саксаулы, товарищ генеральный секретарь, а аксакалы!".

Политический аксакал Нурсултан Назарбаев, который, возможно, целовался еще с самим Леонидом Ильичем, после 29 лет правления ушел в отставку с поста президента Казахстана.

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