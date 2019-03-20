Куда уехал цирк: в Киеве полностью запретили шапито с животными

В Киеве окончательно запретили существование цирков шапито, в которых содержатся животные. Окружной административный суд столицы подтвердил законность соответствующего решения КГГА от 2017 года.

Запрет на эксплуатацию животных в передвижных цирках на территории столицы пытался обжаловать цирк "Кобзов", однако суд подтвердил практику, установившуюся во многих странах мира, и отказал.

Сообщается также, что в последний момент иск был отозван.

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