Поребрик News 19 марта Россия нацелилась на Карпаты

На российском ТВ нагло пригрозили оккупировать всю территорию Украины, сказав, что "в случае, если она будет плохо себя вести, то России геостратегически по Карпаты всего понадобится".

Такое мнение высказал скандально известный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев в эфире своей программы на телеканале "Россия 1". Свои высказывания он озвучил во время спора с украинским политологом Василием Вакарова, когда тот сказал, что "поскольку россияне говорят о Крыме, который находится в безопасности, то Донецк и Луганск в опасности из-за того, что геостратегически Донбасс не нужен россиянам".

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