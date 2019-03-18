''Тайный агент'' НАБУ: стала известна роль Евгения Шевченко

В Национальном антикоррупционном бюро Украины сообщили, что "тайный агент" Евгений Шевченко помогал следствию на добровольной основе.

В пресс-службе НАБУ отметили, что Шевченко участвовал в делах о завладении газом и средствами "Укрзализныци" компаниями братьев-нардепов Ярослава и Богдана Дубневичей.

В Бюро отметили, что в 2015-2017 годах бывший первый заместитель начальника филиала "Центр обеспечения производства ПАО" Укрзализныця ", который был помощником нардепа - председателя Комитета ВР по вопросам транспорта, совместно с ним организовал коррупционную схему.

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