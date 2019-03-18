Сотворения Земли: монахи вычислили день

История создания вселенной, описанной в первой книге Библии, в первых головах Книги Бытия, утверждает, что в начале сотворил Бог небо и землю. "Земля была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет свет! И стал свет.

Именно 18 марта, в 3952 году до Рождества Христова, согласно расчетам бенедиктинского монаха и учителя церкви Св. Беда Уважаемого состоялось сотворения мира.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!