Монетизация субсидий: после выборов все могут вернуть назад

В Украине власти могут отменить монетизацию субсидий, если получатели таких выплат не оплачивать жилищно-коммунальные услуги.

По словам директора департамента Министерства социальной политики Виталия Музыченко, уровень оплаты может измениться из-за того, что в правительстве не знают, готовы ли наши граждане до получения наличных средств для расчета. По его словам, если платежная дисциплина будет надлежащая, то правительство будет рекомендовать выплату субсидий в наличной форме.

Поэтому, эксперимент, который решили провести накануне выборов, может закончиться сразу после окончания этих самых выборов.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!