Монетизация субсидий: после выборов все могут вернуть назад

Монетизация субсидий: после выборов все могут вернуть назад191Читать материал на украинском
В Украине власти могут отменить монетизацию субсидий, если получатели таких выплат не оплачивать жилищно-коммунальные услуги.
По словам директора департамента Министерства социальной политики Виталия Музыченко, уровень оплаты может измениться из-за того, что в правительстве не знают, готовы ли наши граждане до получения наличных средств для расчета. По его словам, если платежная дисциплина будет надлежащая, то правительство будет рекомендовать выплату субсидий в наличной форме.
Поэтому, эксперимент, который решили провести накануне выборов, может закончиться сразу после окончания этих самых выборов.
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