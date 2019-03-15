Украинского кино не существовало 20 лет и сейчас оно рождается заново – украинский номинант ''Оскар-2018''

Режиссер, сценарист, оператор, украинский номинант на премию "Оскар-2018" Валентин Васянович рассказал, как Американская киноакадемия отбирает фильмы для "шорт-листа" премии "Оскар" и какой необходимо проделать путь фильму, чтобы стать номинантом на самую престижную кинематографическую премию мира.

Он считает ошибкой, сравнивать украинское кино и его развитие с кинематографом США. Он подчеркнул, что украинскому кино нужно брать примеры с немецкого, французского или польського опыта, где локальные кинокартины приносят около 30% всех сборов кинотеатров.

По его словам, украинское кино, которое практически не существовало 20 лет, сейчас рождается заново и проходит период своего становления. Он подчеркнул, что за время 20-летнего простоя, в Украине практически перестали существовать профессии режиссеров и сценаристов кино.

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