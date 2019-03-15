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Управлять тревожными людьми – просто: психолог объяснил, как возникают фобии

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Психолог Илья Головань отметил, что страхи, порожденные СМИ в публикациях об убийствах, катастрофах и трагедиях не только привлекают аудиторию и зарабатывают деньги на рейтингах, но и формируют в обществе страх, через который властям легче управлять этим самым обществом. Именно в состоянии тревожности человек становится предсказуемым, которым очень легко манипулировать.

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