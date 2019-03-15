Дискотека 80-ых: под какую музыку выбивали зубы на советских танцплощадках

Дискотека 80-ых: под какую музыку выбивали зубы на советских танцплощадках68Читать материал на украинском
Сандра, Сабрина и Саманта Фокс - имена, от которых трепетали мысли и тела советских пионеров и комсомольцев в 1980-ых годах. О том, как насиловали умы школьников в СССР женскими образами Пушкина и Толстого и как проходило половое созревание тех, кому сейчас "под 50", вспоминает ведущий Бурчук Live - Александр Лирчук.
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