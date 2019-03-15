Книга жалоб: почему Джон Кеннеди не включил ее в закон о защите прав потребителей в США

День защиты прав потребителей - праздник родом из США. Там его отмечают уже почти 60 лет - с того дня, когда 15 марта 1962 президент страны Джон Кеннеди в своем обращении к Конгрессу дал определение понятия "потребитель" и выделил четыре основных права потребителя. О "книгу жалоб и предложений" он тогда ничего не говорил.

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