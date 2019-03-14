Поребрик News 14 марта: в РПЦ нацелились на Константинополь и Ватикан

Поребрик News 14 марта: в РПЦ нацелились на Константинополь и Ватикан105Читать материал на украинском
В Русской православной церкви заявили, что Константинопольский патриархат проповедует "дух бесов и антихристов", призвав изменить его нынешнее руководство.
Такое мнение высказал скандально известный священник РПЦ, протоиерей Всеволод Чаплин на Telegram-канале "Православная политика". Он связал "падение" Вселенского патриархата с получением Православной церковью Украины Томосу об автокефалии и призвал поставить новую иерархию в Константинополь и восстановить православный епископский престол в Риме.
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