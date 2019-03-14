Золотое дно: британцы назвали, на чем может разбогатеть Украина

Украина заняла второе место в Европе по количеству собственных залежей газа. Как сообщает сайт " Цена государства", по последним оценкам BP Statistical Review of World Energy, Украина 1,1 трлн кубометров запасов газа. При этом еще недавно НАК "Нафтогаз" и Минэнерго давали статистику на уровне 0,6 трлн кубометров. Отмечается, что показатели изменились через совершенствование методики оценки запасов.

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