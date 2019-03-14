Помощница Черновецкого привселюдно наплевала на ПДД

Помощница Черновецкого привселюдно наплевала на ПДД72Читать материал на украинском
В центре Киева за нарушением правил парковки заметили экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэну Кильчицкую.
Помощница экс-мэра Киева Леонида Черновецкого оставила свой дорогостоящий внедорожник Bently Bentayga посреди перекреста ул. Институтской и Садовой, пишет "Информатор". Иномарка была припаркована по встречной полосе.
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