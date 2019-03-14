МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 1 000 грн от сети парфюмерных магазинов Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

Помощница Черновецкого привселюдно наплевала на ПДД

72Читать материал на украинском

В центре Киева за нарушением правил парковки заметили экс-заместителя главы Киевской городской государственной администрации Ирэну Кильчицкую.

Помощница экс-мэра Киева Леонида Черновецкого оставила свой дорогостоящий внедорожник Bently Bentayga посреди перекреста ул. Институтской и Садовой, пишет "Информатор". Иномарка была припаркована по встречной полосе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Бурчук LIVE" на OBOZREVATEL.

Темы
Бурчук LIVEЭфиры Oboz TVПрямая трансляция

Новости

Все новости