Миллион в день: стала известна зарплата главы ''Нафтогаза''

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев получит в 2019 году примерно 342 миллиона гривен зарплаты.

Как заявил народный депутат Украины, председатель партии "Возрождение" Виктор Бондарь, таков ожидаемый доход Коболева. Он подробно рассказал, за что предусмотрены выплаты главе "Нафтогаза".

Он предложил поставить на голосование проект постановления об отмене "грабительских тарифов" и проведение независимого аудита компании НАК "Нафтогаз", всех государственных газовых компаний и всех тарифов, которые существуют в Украине.

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