Неудачи американского Boeing 737: диверсии конкурентов или техническая недоработка

Европейский Союз приостановил все полеты Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы самолета этого же типа в Эфиопии 10 марта. Об этом говорится в заявлении Европейского агентства по авиабезопасности. Всего от эксплуатации воздушного судна уже отказались более 27 авиакомпаний по всему миру.

В связи с этим произошло ЧП в небе над Румынией. Самолет Boeing 737 MAX авиакомпании Norwegian, следовавший по маршруту Стокгольм-Тель-Авив внезапно развернулся в воздухе и отправился обратно в пункт отправления.

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