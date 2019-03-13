Поребрик News 13 марта: Вадим Колесниченко и Грань выживания

Экс-регионал беглый Вадим Колесниченко заявил, что в Украине якобы устраивают кровавые расправы над теми, кто выражает несогласие с властью.

Поэтому, считает он, народ живет в тотальном страхе и уже никогда не сможет поднять восстание, подобное Майдана. Устрашающей бредом об ужасах жизни в преданной им стране Колесниченко поделился в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1"

Очевидно, господин Колесниченко перепутал нынешнюю действительность с воспоминаниями своего пребывания в стенах Верховной Рады, где его неоднократно ставили "на грань выживания".

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