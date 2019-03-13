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Биотлонистки снялись с соревнований из-за плохого питания в гостинницах Эстерсунда

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Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак, комментируя успешные выступления украинских биатлонистов в 2019 году, отметил, что чемпион мира Дмитрий Пидручный кроме золотой награды и призового фонда соревнований, получит и годовую стипендию президента Украины и премию от министерства молодежи и спорта.

Комментируя выступления женской сборной команды, он отметил, что, учитывая то функциональное состояние учасниц, выступление хоть и не пренесло высоких результатов, все же было выше или на уровне их сегодняшних возможностей.

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