Голубая планета: кто заслуживает это название – Уран или Земля

Еще в древние времена (I век до нашей эры) природный оксид урана использовался для изготовления желтой глазури для керамики. Первая важная дата в истории исследования урана - 1789, когда немецкий натурфилософ и химик Клапрот восстановил добытую из саксонской смоляной руды золотисто-желтую "землю" к черной металлоподобными вещества.

Но каково же было удивление ученых, когда в марте 1986 года, первые фотографии, которые были сделаны космическим зондом Вояджер-2, на которых планета была окрашена в зеленовато-голубой цвет.

А уже через полтора месяца, в апреле того же 1986 года, земной уран вырвался на поверхность Земли из реактора Чернобыльской АЭС.

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