Договора заключенные с Москвой всегда заканчиваются для украинской власти в Сибири

Глуховские статьи - еще один исторический опыт и подтверждение того, почему нельзя доверять ни одному договору подписанному с Москвой.

Договор о правах украинских казаков, заключенный между Москвой и козацкого старшиной, которые в целом были направлены на ограничение государственных прав Украины Москов, подписанный 16 марта 1669 в городе Глухове между гетманом Левобережной Украины Демьяном Многогрешным и московским правительством.

Впоследствии гетмана привезли в Москву, где в середине апреля 1672 начали суд. Его обвинили в измене сюзерену, подвергли пыткам, а затем приговорили к смертной казни, которую впоследствии заменили на пожизненную ссылку. Вместе с семьей и друзьями - нежинским полковником Матвеем Гвинтовкой и есаулом П. Грибовичем - Гетьмана вывезли в Бурятия и заключили в Иркутском остроге.

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