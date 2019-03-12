АнтиНАТО: как Наталья Витренко Альянс в Украине хоронила

10 июля 2010 года состоялся митинг возле военного полигона "Широкий лан" под главным лозунгом "Остановим НАТОвского оккупанта!", в котором приняли участие лидеры Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталия Витренко и Владимир Марченко.

Участники митинга устроили символические похороны НАТО с установкой осинового креста на могиле этого дьявольского военного альянса.

На следующий день бойцы антиНАТОвского сопротивления, посетив место символического кладбища, обнаружили своеобразный акт вандализма: могилу НАТО сравняли с землей, осиновый крест исчез. "Власть Украины, безусловно, такими действиями пытается скрыть любые следы протеста против НАТОвских учений на нашей земле. Однако зомбировать уколами "Си Бриз" наш народ не удастся", - заявили тогда в ПСПУ. Могила и осиновый крест на месте символического кладбища антиНАТОвцами были восстановлены.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!