Поребрик News 12 марта: Норвегия и Швеция готовятся к вторжению "зеленых человечков"

На кремлевском пропагандистском телевидении бурно отреагировали на фильм-катастрофу "Время расцвета" о российском вторжении, который сняли в Швеции.

Его фрагмент показали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1". По сюжету Россия нападает на Швецию из-за отказа продолжать строить "Северный поток-2". В частности страна-агрессор уничтожает инфраструктуру страны, мирное население, а против тех, кто выжил, применяет яд, который лишает людей памяти.

Это уже вторая художественная лента Скандинавских кинематографистов, которые модулируют для своих сограждан, как может выглядеть приход в их страны приход "зеленых человечков". В 2015 году в Норвегии был снят сериал "Оккупированные".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram