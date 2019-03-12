Повышенная социальная ответственность: продюсер М2 объяснил, что не так с правилами Евровидения

Продюсер М2 Роман Муха отметил, что "Общественное вещание", в лице НОТУ, не предусмотрело реакции общества. Он напомнил, что подобная ситуация уже происходила: несколько лет назад на "Евровидение" не попал группа SunSay и Андрей Запорожец, которые имели гастроли в России.

Он отметил, что в правилах конкурса не было прописано о повышенных социальных и патриотические требования к участникам национального отбора. И отмену победы MARUV взяла на себя гражданское общество.

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