Что случилось с Олегом Винником: продюсер музыкального телеканала М2 раскрыл подробности

Что случилось с Олегом Винником: продюсер музыкального телеканала М2 раскрыл подробности177Читать материал на украинском
Продюсер М2 Роман Муха рассказал о деталях и планах нынешнего музыкальной премии "Золотая жар-птица" и финал "Хит-конвейера". Он отметил, что из-за того, что Олег Винник не выпустил в этом году ни одного "крутого" клипа на русскоязычную песню, популярный исполнительниц останется без награды.
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