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Доктрина Трумана спасла свободную Европу от СССР

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12 марта 1947 президент США Гарри Трумэн выдвинул внешнеполитическую программу ( "Доктрина Трумэна"), согласно которой Америка готова оказывать помощь всем "свободным народам" против угрозы коммунизма.

"Доктрина Трумэна" была направлена на ограничение коммунистических режимов, которые усилились после Второй мировой войны 1939 – 1945, ведения непрерывного давления на СССР и других стран социалистического блока, поддержка антикоммунистических сил и режимов и положила начало оказанию широкой военной помощи другим странам сопровождалось созданием сети военных баз на их территориях.

Предусматривала выделение в 1947 – 1948 финансовом году $ 400 млн для оказания помощи Греции и Турции (Греции - $ 300 млн, Турции - $ 100 млн) под предлогом коммунистической угрозы со стороны СССР. Соглашения с Грецией и Турцией было подписано соответственно 20 июня и 12 июля 1947.

Греции, где проходила гражданская война, подпитывалась советским руководством с военных баз в Болгарии и Югославии, и где коммунисты, поощряемые Сталиным, рвались к власти, США оказали помощь объемом $ 300 млн. Это позволило им преодолеть кризис.

В том же 1947 обнародован еще более масштабный план оздоровления Европы - план Маршалла.

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