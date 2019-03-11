Как начинался распад СССР: 34 года назад Горбачева избрали генсеком КПСС

1985 году, на пленуме ЦК КПСС, Михаила Горбачева избрали Генеральным секретарем ЦК КПСС, стал последним главой советского государства. О результатах избрание было объявлено по телевидению 11 марта.

Спустя 34 года в Украине в марте снова выбирают, главы государства, где "политбюро" заменил украинский народ. Однако, важность влияния телевидения и его нового воплощения - интернета - по-прежнему очень велико.

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