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Как советская власть скупала краденное

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В 1921 году правительство УССР принял постановление о выкупе у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям. Каково происхождение этих ценностей и что стало с предыдущими владельцами этих драгоценностей, реальную ценность которых "победивший пролетариат" даже и не представлял, новую, советскую власть не интересовало.

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