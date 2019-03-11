Как советская власть скупала краденное

Как советская власть скупала краденное248Читать материал на украинском
В 1921 году правительство УССР принял постановление о выкупе у населения культурных ценностей для передачи государственным музеям. Каково происхождение этих ценностей и что стало с предыдущими владельцами этих драгоценностей, реальную ценность которых "победивший пролетариат" даже и не представлял, новую, советскую власть не интересовало.
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