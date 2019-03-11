Группа ТНМК презентовала новый клип в эфире Бурчук Live

Украинская группа ТНМК презентовала новый клип на песню "Мій демон". В музыкальном видео снялся скандальный актер Анатолий Пашинин, играющего роль священника, которого прямо на службе посещают странные видения: азартные игры, алкоголь, наркотики и секс.

"Мiй демон" продолжает тему борьбы светлых и темных сил, раскрытую в предыдущем видео группы на песню "Янголи". Видео разместили на официальном Youtube-канале ТНМК.

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