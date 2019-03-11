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Поребрик News 11 марта: ''Христос Воскрес'' может быть вне закона

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Новостной интернет-ресурс "ТочкаНьюс" официально попросил разъяснений у пресс-службы нелегитимной Госдумы РФ в вопросе: считается использование фразы "Христос воскрес" в публичных материалах фейком?

Об этом сообщается на сайте издания. Кроме этого, информационное агентство требует разъяснить: факт воскресения Христа фейком? А также просит уточнить, какие штрафы и санкции будут применяться против СМИ за "дерзкое освещения очередного фейковых праздники в России"?

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