Поребрик News 11 марта: ''Христос Воскрес'' может быть вне закона

Поребрик News 11 марта: ''Христос Воскрес'' может быть вне закона169Читать материал на украинском
Новостной интернет-ресурс "ТочкаНьюс" официально попросил разъяснений у пресс-службы нелегитимной Госдумы РФ в вопросе: считается использование фразы "Христос воскрес" в публичных материалах фейком?
Об этом сообщается на сайте издания. Кроме этого, информационное агентство требует разъяснить: факт воскресения Христа фейком? А также просит уточнить, какие штрафы и санкции будут применяться против СМИ за "дерзкое освещения очередного фейковых праздники в России"?
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