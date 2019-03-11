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Протестанты и шоубизнес: музыкальная группа украинской церкви победила на конкурсе поп-музыки

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Победители третьего сезона "Хит-конвейера" от М2 получили реализацию своего вознаграждения. Канал украинской музыки снял команде SKEEMANS клип на композицию "Он Есть", с которой группа победила на конкурсе.

Над видео работал творческий тандем режиссеров Димы Манифеста и Дмитрия Шмурака. Команде удалось воспроизвести в кадре целый мюзикл на льду, так съемкам предшествовала длительная и тщательная подготовка. Это первый клип в истории украинского шоу-бизнеса с массовыми постановками на катке.

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