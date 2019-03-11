Национальный музыкальный конкурс ''Хит-конвейер'': победители в эфире Бурчук Live

Группа SKEEMANS – победители национального конкурса "Хит-Конвейер" от телеканала М2 – представляют свое первое видео на песню "Він Є". По словам исполнителей, они сами с нетерпением ждут, когда наконец смогут поделиться им со всей страной.

Опытное жюри конкурса "Хит-Конвейер", в состав которого входят теле-, радиопродюсеры, композиторы и исполнители высоко оценили творчество Skeemans.

На конкурс было принято 250 заявок. На первом этапе жюри выбрали 30 лучших песен методом оценивания, на втором – было живое прослушивание в прямом эфире канала М2 при поддержке радио "Хит FM"

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