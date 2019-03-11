Кто стоит за побоищем в Черкассах

В сети опубликовали новое видео, на котором видно, как началось побоище во главе с Нацкорпусом в Черкассах после выступления президента Украины Петра Порошенко.

Пользователи Facebook, которые выложили в сеть видео, отмечают, что "молодчики так называемого Нацкорпуса (большинство из которых почему-то говорили по-русски) начали бросать файеры, взрывпакеты и то, что там у них было еще, в машину президента среди кучи людей. В том числе детей и людей старшего возраста. После отъезда президента, говорит Фоменко, молодчики поднялись на сцену и побоище продолжилось.

В партии Блок Петра Порошенко заявили, что за провокацией Национального корпуса 9 марта в Черкассах за коррупционного скандала в оборонке Украины стоят российские реваншисты и олигархи крестьяне.

Вероятных виновников назвали в пресс-службе БПП. Отмечается, что протест во время выступления президента Украины Петра Порошенко – очередная попытка погрузить Украину в хаос.

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