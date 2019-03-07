Кабмин будет искать нового главу "Нафтогаза": есть первый претендент

Кабинет министров в марте объявит конкурс на должность главы правления НАК "Нафтогаз Украины". Об этом заявил на заседании правительства в среду премьер-министр Владимир Гройсман. По его словам, действующий контракт с главой НАК Андреем Коболев продолжать без конкурса не будут.

В свою очередь, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что объявление Кабмином конкурса на должность главы НАК не соответствует украинскому законодательству.

Пока они спорят, наш Александр Лирчук не прочь попробовать сил на этой должности.

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