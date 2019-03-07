Поребрик News 7 марта: канадский хоккеист рассказал о дикости в России

Поребрик News 7 марта: канадский хоккеист рассказал о дикости в России595Читать материал на украинском
Экс-хоккеист чеховского "Витязя" Рид Симпсон поделился воспоминаниями о жизни в России. Канадский спортсмен был шокирован происходящим в стране, где он выступал.
"В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал", — цитирует Симпсона РИА Новости.
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