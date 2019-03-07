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Как создать свою собственную церковь: инструкция по применению

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В 1530 — папа римский Климент VII отказал английскому королю Генриху VIII в праве на развод, что подтолкнуло короля к созданию англиканской церкви.

Генрих VIII больше всего известен своим прямым участием в Английской Реформации, что сделало Англию в большинстве своём протестантской нацией;

Развод Генриха VIII с его первой супругой, Екатериной Арагонской, повлек за собой отлучение 11 июля 1533 года короля от католической церкви и ряд церковных реформ в Англии, когда англиканская церковь отделилась от римской католической.

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